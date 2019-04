AI: servono esperti, beanTech organizza corso con Microsoft

(ANSA) - UDINE, 2 APR - Forte è la necessità di individuare e formare esperti dell'innovazione tecnologica, di cui le imprese ha grande bisogno. Per questo 'Academy 'Knowhow', della beanTech, ha organizzato un corso di approfondimento Azure con sessioni su Machine Learning, Internet of Things, Intelligenza Artificiale, andato 'sold out' con 120 iscritti, di cui 70 giovani di tutte le università del Fvg e da molti istituti superiori, esperti e professionisti di diverse aziende'.

beanTech è Microsoft Gold Partner. A tenere il corso, al Centro congressi, sono Guenda Sciancalepore, Diego Bonsangue, Pietro Brambati. "Vogliamo che i nostri giovani rimangano sul territorio con opportunità di lavoro stimolanti, legate alle nuove tecnologie; i nostri talenti non devono essere costretti ad andare all'estero. Parliamo di intelligenza artificiale per sviluppare una intelligenza reale. E' nella 'Advanced manufacturing valley', dove operiamo, che abbiamo organizzato" questa iniziativa, ha detto Fabiano Benedetti, ad di beanTech.

