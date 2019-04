Droga: operazione Ps e Sco a Udine, 22 arresti

(ANSA) - UDINE, 29 MAR - E' in corso in queste ore a Udine un'operazione antidroga della Polizia eseguita dal personale della Questura di Udine e del Servizio Centrale Operativo nei confronti di 30 cittadini stranieri ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento sono stati eseguiti 22 arresti ritardati.

Avviata d'iniziativa a settembre, con il supporto della Direzione centrale per i Servizi Antidroga, l'operazione si è sviluppata in questi mesi anche con l'impiego di agenti sotto copertura del Servizio centrale operativo per l'acquisto di droga, ricorrendo pure all'arresto ritardato per alcuni spacciatori ritenuti responsabili della cessione. Il presidio stabile del centro cittadino, in particolare in via Roma nella zona di Borgo stazione e sulla salita del Castello in piazza Primo Maggio, hanno consentito di documentare la continuità dello spaccio in città.(ANSA).