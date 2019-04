Cinema: anteprima docu su Bannon a Voci dell'Inchiesta

(ANSA) - TRIESTE, 29 MAR - Il documentario su Steve Bannon, 'The Brink - Sull'orlo dell'abisso' di Alison Klayman (che sarà presente in sala), in anteprima nazionale, e poi le proiezioni di lavori sul generale Ratko Mladic comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia, su Gaza, Srebrenica e il Climate Change. Sono alcuni appuntamenti del XII festival di Cinema del Reale di Cinemazero Le Voci dell'Inchiesta che porterà a Pordenone (dal 10 al 14 aprile) il meglio della produzione internazionale dal mondo del documentario e premierà Enrico Mentana e la redazione di Open per 'Il coraggio delle Immagini'.

La rassegna conta più di venti film e ospiti da tutto il mondo, cinque sezioni tematiche e una giuria d'eccezione, presieduta da Luca Bigazzi, direttore della fotografia del cinema internazionale. Il festival si apre il 10 aprile con The Brink. La regista ha seguito per più di un anno Bannon, ex stratega di Donald Trump, nel suo viaggio tra USA ed Europa per dare vita a The Movement. (ANSA).