Sanità: Sesamo, portale della salute in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 28 MAR - Sesamo, Servizi salute in mobilità, è il portale della salute digitale, che consente agli utenti del Fvg (italiano e stranieri, maggiorenni, residenti in regione, iscritti all'anagrafe sanitaria) di accedere a servizi digitali sulla propria salute, di oggi e storica, a tutti i documenti relativi prodotti, dalla prenotazione per esami clinici alla cancellazione della stessa, dal pagamento di ticket all'elenco delle farmacie aperte, al Fascicolo sanitario. A Sesamo si può accedere da qualunque dispositivo: cellulare, tablet, pc. L'utente deve iscriversi. Per alcuni servizi serve digitare le credenziali, come per consultare dati personali, per altri. Le sezioni più importanti sono il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), dove è memorizzata la storia sanitaria personale, e i Servizi fast. "Finalmente il Fvg entra nell'era digitale: inizia una rivoluzione. Se ci fosse stato Sesamo non avrei preso la varicella: avrei saputo che non ero stato vaccinato", ha detto il Governatore Fedriga. (ANSA).