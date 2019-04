Robotica: bioispirazione per trovare idee innovative

(ANSA) - PORDENONE, 26 MAR - "Sin dai tempi di Leonardo da Vinci, l'Uomo guarda alla Natura per fare innovazione in molteplici settori. La robotica bioispirata si inserisce in questo contesto e si pone come sfida trarre idee innovative dallo studio degli esseri viventi, per realizzare nuove macchine e tecnologia al servizio dell'umanità": lo afferma la scienziata Barbara Mazzolai, protagonista del secondo incontro del ciclo "L'uomo al centro", Fondazione Pordenonelegge e Gruppo Cgn.

"Questi robot, sempre più, imiteranno gli organismi naturali e le loro capacità di reazione e di adattamento ad ambienti mutevoli, non strutturati e quindi meno prevedibili - ha aggiunto - Robot basati su queste proprietà biologiche potranno operare in ambienti naturali, fuori dalle fabbriche, ad esempio in attività di monitoraggio ambientale, in agricoltura, così come per l'esplorazione di nuovi pianeti, o in azioni di salvataggio dopo un disastro". (ANSA).