Riccardi,senza risposte cantiere Cattinara,contratto risolto

(ANSA) - TRIESTE, 26 MAR - "O arriveranno risposte" da parte dell'azienda appaltatrice "in alcuni giorni", "o bisognerà passare alla risoluzione contrattuale". Non usa mezzi termini il vicepresidente del Fvg, con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, per spiegare la situazione che si è creata nell'ambito dell'opera di restauro dell'ospedale di Cattinara a Trieste.

Giovedì - ha affermato Riccardi durante una conferenza stampa con il commissario straordinario di AsuiTs, Antonio Poggiana - all'impresa è stata inviata una lettera di "contestazione degli addebiti, ultimo atto prima della risoluzione contrattuale".

"Entro 15 giorni dovrà rispondere ai rilievi mossi" sul progetto esecutivo, "che non risponde alle condizioni di staticità" e sull'adempimento "alle coperture delle polizze fideiussorie". In mancanza di risposte "o si passa alla seconda impresa in graduatoria e le si chiede se è possibile realizzare l'opera alle condizioni del 2014", anno della gara, "oppure si chiude tutto e si fa un'altra gara" con dilatazione dei tempi.