Gelato day:Confartigianato,in Fvg fatturato da 43,4 mln anno

(ANSA) - TRIESTE, 24 MAR - "In Fvg sono attive 229 gelaterie artigiane, che danno lavoro a 669 addetti, con un fatturato di 43,4 milioni di euro l'anno". Si tratta di "dati importanti, in crescita". Lo ha affermato il presidente nazionale dei Gelatieri di Confartigianato, Giorgio Venudo, oggi a Trieste, in occasione della Giornata europea del Gelato artigianale. Trieste, ricorda Confartigianato, è una delle tre città italiane che ospita la manifestazione in corso in 7 paesi Ue. In uno stand allestito a piazza della Borsa è possibile assaggiare il gelato al gusto tiramisù e partecipare alla raccolta solidale a favore della ricerca per le malattie rare, sostenendo l'associazione Azzurra onlus.

"Il gelato artigianale è un alimento completo - ha sottolineato Venudo - prodotto con latte fresco, panna e uova, che guarda alle produzioni del territorio e alla salvaguardia del cliente". E poi, ha aggiunto spezzando una lancia a favore del gelato, "non ha tante calorie", "nei gusti crema ce ne sono circa 130 ogni 100 grammi".