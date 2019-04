Via della Seta: stamani Porto di Trieste firma intesa

(ANSA) - TRIESTE, 23 MAR - Stamani a Villa Madama il Presidente Autorità Portuale, Zeno D'Agostino, siglerà una intesa con CCCC, China Communications Construction Company. Il Memorandum of Understanding (MoU) prevede il potenziamento di infrastrutture ferroviarie di un'area da Cervignano a Villa Opicina, compresi i porti di Monfalcone e Trieste e una lista di micro e macrointerventi, Trihub, presentata un anno fa all'UE dall'Italia, inserita nella piattaforma EU-China Connectivity platform. Il Trihub è articolato appunto in tre elementi: possibilità di project financing nell'ambito della lista, con un passaggio attraverso Bruxelles; partnership del Porto di Trieste (sempre con CCCC) in una costruenda infrastruttura a Kosice (Slovacchia) nell'ambito di un quadro più ampio collaborazione in Europa; estensione della partnership anche a progetti in Cina, come, è possibile, piattaforme logistiche. Un Mou che, ha anticipato D'Agostino nei giorni scorsi, avviene "in estrema reciprocità". (ANSA).