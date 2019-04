Via Seta:Fedriga,in porto Trieste solo investimento ferrovia

(ANSA) - UDINE, 22 MAR - "Conosco molto bene il progetto della Via della Seta per quanto attiene al porto di Trieste, che non riguarda concessioni a società cinesi o altro, ma riguarda un investimento ferroviario finanziato per la stragrande maggioranza da Rfi, quindi con maggioranza assolutamente pubblica". Così il presidente della Regione Fvg, Fedriga, intervenendo per la prima volta nel dibattito sull'intesa del Porto di Trieste con la cinese CCCC. "L'alternativa è che questi traffici vadano in altri porti europei", ha aggiunto.