Nasce Snaidero China, entro l'anno primi 4 stores

(ANSA) - TRIESTE, 22 MAR - Il Gruppo Rino Snaidero, marchio italiano di cucine "rigorosamente" Made in Italy, ha annunciato la creazione di Snaidero China Ltd, una joint venture con Hi-Season Trading co. Ltd di Pechino, con l'obiettivo di distribuire il prodotto italiano sui canali retail e contract in Cina. L'iniziativa consolida la sua presenza in estremo oriente; la Hi-Season, infatti, è leader nella distribuzione a gestione diretta di elettrodomestici di fascia alta importati da Italia, Germania e Francia, attraverso una rete di circa 250 negozi in oltre 70 città della Cina. La joint venture ha sede a Pechino e ha l'obiettivo iniziale di aprire 4 flagship store monomarca Snaidero entro il 2019 a partire dal prossimo mese di giugno, a Pechino, Shanghai, Shenzhen, Chengdu. A seguire, apriranno negozi con partner locali o sub-dealers, sotto la diretta gestione di Snaidero China. La produzione delle cucine per il mercato cinese sarà concentrata integralmente nello storico (dalla nascita, il 1946) stabilimento di Majano (Udine).



Data ultima modifica 22 marzo 2019 ore 14:14