Neuroscienze: laboratorio Sissa Trieste-ISM Suzhou

(ANSA) - TRIESTE - E' prossimo un accordo per costituire un laboratorio tra la Scuola internazionale di studi superiori avanzati (Sissa) di Trieste e l'Institute for System Medicine (ISM) di Suzhou (Cina). Il laboratorio ospiterà un gruppo di ricerca guidato da un professore della Sissa e vi lavoreranno ricercatori cinesi e no, formati alla Sissa. L'iniziativa sarà finanziata dalla Cina e avrà lo scopo di formare ricercatori di eccellenza nel settore delle neuroscienze. Una prima forma di intesa tra le parti è stata raggiunta tre anni fa con l'avvio di un programma di formazione. Ora si stanno definendo gli aspetti per la costituzione di un istituto specifico. "La Cina ha bisogno di know how in questo ambito - ha detto il direttore della Sissa, Stefano Ruffo - forma gli studenti non solo mandandoli in Italia, ma costituendo istituti in Cina con expertise italiano finanziato dalle autorità cinesi. Le istituzioni italiane potrebbero utilizzare questa opportunità per impiegare la scienza italiana come ambasciatrice in Cina".(ANSA).