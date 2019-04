Edilizia:favorire digitalizzazione,via roadshow Cantiere 4.0

(ANSA) - TRIESTE, 21 MAR - Ottimizzazione dei processi, miglioramento delle performance e risparmio di tempo e risorse economiche: sono i principali benefici che l'adozione delle tecnologie digitali nella filiera delle costruzioni potrebbe apportare al settore. Per questo ha preso il via oggi da Trieste un roadshow di "Cantiere 4.0" che farà tappa anche a Udine e Pordenone per poi tornare a Trieste. Si tratta di un percorso formativo focalizzato sul Building Information Modeling metodologia di approccio a progetto e realizzazione di un'opera, dedicato a enti pubblici, imprese e professionisti, per introdurre la cultura digitale nel processo amministrativo, costruttivo e gestionale di edifici e infrastrutture. "Cantiere 4.0", che ha l'obiettivo di promuovere e coordinare momenti informativi e formativi per facilitare l'assorbimento della cultura digitale nel settore edile, è un'iniziativa di IP4FVG, il digital innovation hub regionale per la trasformazione digitale delle imprese del Fvg, promosso tra gli altri da Area Science Park.