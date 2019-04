Industria 4.0:Candotti,Fvg è avanguardia su digitalizzazione

(ANSA) - TRIESTE, 20 MAR - Il Fvg è "all'avanguardia" in Italia nel percorso di trasformazione digitale delle imprese.

"Si posiziona bene, perché gran parte della digitalizzazione è trainata dal mondo manifatturiero" che in regione raggiunge "un livello di competenze e competitività avanzato". Lo ha detto all'ANSA Paolo Candotti, d.g. Unindustria Pordenone e presidente della cabina di regia di Industry Platform 4 FVG, il digital innovation hub del Fvg, che si occupa della digitalizzazione delle imprese. In Italia, dunque, ha sottolineato, il "Fvg si posiziona ai vertici" dell'Industria 4.0, soprattutto "nella zona di Udine e Pordenone, dove c'è maggior concentrazione del manifatturiero". "Ci sono alcune imprese 'champion', che hanno iniziato prima questo processo e ora l'auspicio è che funzionino da faro e guida" per le altre. Per l'attività di supporto, "il Fvg è forse l'unica regione che sta riuscendo a mettere a sistema varie specializzazioni ed esperienze e farle lavorare insieme evitando sprechi di fondi pubblici".(ANSA).