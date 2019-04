Industria: alla Roncadin 600 tonn CO2 in meno ogni anno

(ANSA) - PORDENONE, 19 MAR - La Roncadin di Meduno (Pordenone), che produce pizze surgelate ha ottenuto i Certificati Bianchi di Enel X dopo aver compiuto un intervento di 'efficientamento energetico' sul tunnel di surgelazione dello stabilimento, che comporterà un risparmio di circa 1,7 milioni di kWh all'anno, pari a 600 tonnellate di CO2 in meno immesse in atmosfera. Il tunnel di surgelazione permette di abbattere la temperatura dei prodotti da temperatura ambiente a -25°C in circa 30 minuti. Su alcune linee produttive, assieme a Enel X ha progettato l'installazione di un ulteriore gruppo frigo a doppio stadio di compressione, ottenendo il risparmio. La Roncadin è stata definita "best case nel settore della surgelazione industriale" da Enel X e ha ottenuto i Titoli di Efficienza Energetica, incentivo agli interventi per migliorare l'ecosostenibilità. "Questo investimento è solo l'ultimo step di un percorso che da anni vede Roncadin impegnata a essere una azienda green", spiega l'ad Dario Roncadin. (ANSA).



