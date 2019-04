Porti: al via celebrazioni per 300 anni Porto Franco Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 18 MAR - Il passato e il presente si intrecciano a Trieste che oggi apre ufficialmente le celebrazioni per i 300 anni della nascita del Porto Franco, tornato centrale in queste settimane per via del dibattito sulla Via della Seta. "A chi in questi giorni ci vuole insegnare cosa dobbiamo fare, replichiamo con i fatti, con la storia, con la competenza, ringraziando per l'attenzione, ma rispondendo con fermezza che siamo capaci di agire nel rispetto delle leggi europee, italiane e del commercio internazionale, perché da almeno trecento anni sappiamo fare il nostro mestiere", ha detto il presidente della Camera di Commercio VG, Antonio Paoletti, aprendo il convegno "Trieste Città-Porto": 300 anni di Porto Franco", cui hanno preso parte, fra gli altri, i vertici della Camera Federale dell'Economia e delle Ferrovie austriache. "Trieste - ha detto - in queste ultime settimane, è tornata ad essere il centro del mondo. E lo è anche per quella sua unicità che noi celebriamo oggi". (ANSA).



Data ultima modifica 18 marzo 2019 ore 14:33