Tar: Fvg. Presidente, eliminato qualsiasi arretrato

(ANSA) - TRIESTE, 28 FEB - "Credo si possa ormai dire che il Tar per il Friuli Venezia Giulia ha eliminato qualsiasi arretrato degno di tale nome e che la giustizia viene erogata in un arco di tempo massimo di 24 mesi, il che è a mio avviso un arco di tempo pienamente compatibile con la definizione di giustizia a tempo reale". Lo ha detto la presidente del Tar per il Fvg, Oria Settesoldi, inaugurando oggi a Trieste l'anno giudiziario 2019. "E' stata un'impresa notevole - ha spiegato a margine della cerimonia - perché per tutto l'anno scorso siamo stati in un collegio di tre magistrati, il minimo vitale. Siamo riusciti a fare una grande opera". Entro quest'anno, ha aggiunto Settesoldi, "porteremo a decisione tutti i ricorsi che sono stati depositati entro il 2016 e 2017: sono già stati fissati tutti a udienza. I ricorsi del 2018 ancora da decidere sono solo 113". Pertanto, ha concluso, "se rimaniamo nel numero attuale e se tutto va bene, contiamo di dare un segnale anche nei confronti dell'eliminazione dell'arretrato".(ANSA).