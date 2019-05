Maltempo: Riccardi, intervento immediato Hydrogea ad Aviano

(ANSA) - UDINE, 27 FEB - Hydrogea interverrà subito con un piano sperimentale di installazione di carboni attivi, misti alla sabbia già presente, in uno dei quattro filtri della centrale di Marsure e se la soluzione avrà un positivo risultato su odore e sapore dell'acqua il piano verrà esteso a tutte le centrali. Questa la soluzione a breve termine individuata nel corso del secondo vertice sull'emergenza acqua che si è tenuto oggi a Udine, a dieci giorni dall'ordinanza del Comune di Aviano che ne ha sospeso l'erogazione a fini potabili. "Assieme all'assessore Scoccimarro abbiamo cercato di individuare soluzioni a breve termine per garantire il servizio ai cittadini nel giro di una quindicina di giorni", ha fatto sapere Riccardi. Da parte del presidente di Hydrogea, Giovanni De Lorenzi, la conferma che "in tre settimane dovremmo essere in grado di aver strutturato il filtraggio con l'aggiunta alla sabbia dei carboni attivi, intervento che "potrebbe configurarsi come risolutivo nel breve termine". (ANSA).