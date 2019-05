Banche:Civibank,assoluzioni e prescrizioni chiudono processo

(ANSA) - UDINE, 27 FEB - Si è chiuso, tra assoluzioni e prescrizioni, il processo su un presunto sistema di "scambi" di favori per sbloccare mutui e prestiti destinati alla realizzazione di immobili tra alcuni ex vertici della Banca di Cividale e imprenditori. Il Tribunale di Udine ha assolto con formula piena perché il fatto non sussiste l'ex presidente Lorenzo Pelizzo, l'ex dg, Luciano Di Bernardo, e l'allora vicedirettore, Gianni Cibin - che aveva rinunciato alla prescrizione per ottenere l'assoluzione nel merito - da alcune accuse di corruzione tra privati. Assolto con la stessa formula anche l'imprenditore Daniele Lago. Il Tribunale ha assolto per insussistenza del fatto anche la Banca di Cividale Spa e la Banca popolare di Cividale dagli illeciti amministrativi che erano stati contestati dalla Procura in base alle norme sulla responsabilità amministrativa degli enti. Il Tribunale ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dalle accuse contestate per altri episodi a Di Bernardo e Pelizzo. (ANSA).