Italia-Cina: interscambio a oltre 50 miliardi dollari l'anno

(ANSA) - TRIESTE, 26 FEB - Nel periodo 2000-17 la Cina ha investito in Italia 13,7 miliardi euro. Il nostro Paese è al 3/o posto in Europa per destinazione delle risorse cinesi, dopo Gran Bretagna e Germania. Sono i dati della Fondazione Italia Cina per la quale sono oltre 600 le aziende italiane a capitale cinese - principalmente nei settori chiave Made in Italy - che fatturano 18 miliardi euro e impiegano più di 30 mila persone.

Oltre duemila sono le aziende cinesi a capitale italiano per 160 mila dipendenti in Cina e giro d'affari di 25 miliardi di euro.

L'interscambio commerciale tra i due Paesi ha superato i 50 miliardi di dollari annui e vanta un trend in crescita.

L'occasione per parlare dei rapporti tra Italia e Cina è stato il convegno "The China-Italy business relationship", organizzato da Fondazione Italia Cina e Gruppo Costa Crociere, con PwC Italia. Il convegno si è svolto a due giorni dalla consegna a Costa Crociere di una nuova nave Fincantieri, Costa Venezia, progettata appositamente per il mercato cinese.