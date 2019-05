Incassava soldi per consentire asporto rifiuti, arrestato

(ANSA) - PORDENONE, 22 FEB - Incassava denaro per consentire l'accesso a un deposito di rifiuti a singole persone che vi recuperavano illegalmente materiale non consentito. Per questa ragione il custode dell'Ecocentro di Pordenone è stato arrestato in flagranza di reato dai militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza che lo hanno bloccato mentre riceveva denaro da una persona che così accedeva alla struttura senza essere identificata.

Con il custode sono state denunciate altre 12 persone, a vario titolo responsabili in concorso per corruzione, peculato e furto, in occasione di decine di episodi.

Le indagini, in collaborazione con la Polizia Municipale e coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo, hanno consentito di scoprire numerosi episodi illeciti, e hanno svelato, grazie anche a intercettazioni telefoniche e video, gravi indizi a carico dell’arrestato e di soggetti che, a vario titolo, hanno interagito con lui negli ultimi quattro mesi, con cadenza pressoché quotidiana.