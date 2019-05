Sanità: Trieste, al via campagna prevenzione cardiovascolare

(ANSA) - TRIESTE, 21 FEB - Arriva a Trieste la seconda tappa (dopo Brescia) del tour nazionale di sensibilizzazione e prevenzione del rischio cardiovascolare lanciata da San.Arti, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa no profit, rivolta a tutti i dipendenti del settore dell'artigianato e alla cittadinanza. A partire dalle 10 di questa mattina e fino alle 16, in centro a Trieste (piazza Sant'Antonio Nuovo), è possibile sottoporsi a un check-up gratuito salendo sul "camper della Salute". A bordo un medico e un infermiere effettuano le analisi per il controllo di colesterolo, glicemia e trigliceridi. Obiettivo, spiega il Fondo integrativo è quello di incentivare gli iscritti a un maggiore utilizzo delle prestazioni sanitarie offerte dal fondo, in particolare in tema di screening preventivo cardiovascolare. La campagna nazionale ha già toccato le regioni italiane a maggiore densità di iscritti: Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. Prossima tappa, la Toscana. (ANSA).