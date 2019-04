Imprese: perse 8 mila in 10 anni in Fvg, ma terziario tiene

(ANSA) - TRIESTE, 19 FEB - Rimane stabile, dal 2009 a oggi, il numero di imprese del terziario attive in Fvg. Diverso per gli altri settori di attività economica che hanno perso circa 8 mila imprese (-19%). Nel 2018 sono nate 5.450 nuove aziende e ne sono cessate 5.750 (saldo -300): anche in questo caso il saldo è positivo con solo riferimento alle imprese del terziario (3.984 nate, 3.565 cessate, +419). Lo rileva Pierluigi Ascani, direttore scientifico di Format Research, che ha condotto per Confcommercio Fvg l'indagine congiunturale sul quarto trimestre 2018. Il terziario, osserva il vicepresidente di Confcommercio Fvg Antonio Paoletti, "conferma il proprio ruolo trainante dell'economia della regione, rappresentando la vera e propria spina dorsale del tessuto imprenditoriale. Ma in un contesto in cui le società attive degli altri settori diminuiscono di quasi il 20% nel decennio, ci rendiamo ben conto che la crisi non è mai finita".