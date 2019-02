Stay Behind: nuovi spunti da un dvd dell'ex capo struttura

(ANSA) - UDINE, 14 FEB - Offrire ulteriori spunti di approfondimento su un capitolo di storia italiana ancora avvolto da molti misteri, cioè la vicenda della struttura "Stay Behind", nota anche con il nome di "Gladio", che nel dopoguerra operò con l'apporto di 622 agenti segreti volontari impegnati nella difesa dei confini orientali d'Italia da possibili minacce all'integrità territoriale dei Paesi del Patto di Varsavia, oltre la cosiddetta "cortina di ferro". E' l'obiettivo del nuovo docu-film in Dvd "Tradimento di Stato. Gladio. La Stay Behind in Italia 1958-1990" con libretto allegato, edito da Aviani&Aviani.

A realizzarlo non è stato Giovanni Cismondi, videomaker figlio dell'ultimo comandante della stessa "Stay Behind", il generale di brigata Giuseppe Cismondi. L'opera, che raccoglie testimonianze inedite degli stessi protagonisti di quelle vicende, è stata presentata oggi a Udine dall'autore, alla presenza dell'editore e dell'autore dei testi, Gianfranco Biondi, davanti all'ex sede del comando di "Gladio".