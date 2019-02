Pil: Savio (Modulblok), ottimismo ma anche preoccupazione

(ANSA) - TRIESTE, 14 FEB - "Ottimismo" ma anche "preoccupazione dal momento che le imprese del Fvg esportano molto della propria produzione" e l'auspicio di una "pace economia" che possa facilitare gli scambi commerciali e lo sviluppo dell'economia in genere. E', in sintesi, il commento di Mauro Savio, amministratore unico della azienda friulana Modulblok, alla situazione economica italiana e, più in generale, alle guerre commerciali in ambito internazionale, nel corso di un forum all'ANSA.

"Dobbiamo anteporre l'ottimismo ai dati negativi dell' andamento economico che arriva dall'esterno", ha proseguito Savio, la cui azienda produce scaffalature metalliche industriali ad alta tecnologia, che esporta in tutto il mondo.

"C'è spesso - ha spiegato - la tendenza a subire questo tipo di notizie. La politica in molte situazioni stenta ad aiutarci, facendoci mancare quella progettualità e quella visibilità di medio termine che ci dovrebbe mettere nella condizione di competere a livello internazionale con le eccellenze". (ANSA).