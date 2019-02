Porti: D'Agostino, presto completamento ferrovia FREEeste

(ANSA) - TRIESTE, 13 FEB - "Servono 3 milioni di euro per mettere a posto" l'infrastruttura ferroviaria della nuova area logistica retroportuale di Bagnoli della Rosandra FREEeste.

"Come Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana ci stiamo lavorando e quindi stiamo portando avanti la progettazione, grazie alla direzione ferroviaria dell'Authority.

Non sono grandi lavori, i 3 milioni da qualche parte cercheremo di trovarli". Lo ha affermato il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, in occasione dell'inaugurazione di FREEeste. Parlando dello sviluppo del porto, in relazione anche alla nuova area, D'Agostino ha sottolineato che i numeri dei volumi di traffico "potrebbero rimanere gli stessi ogni anno, l'importante è che costruiamo valore aggiunto e occupazione. E' chiaro che questo significa una richiesta di infrastrutture ma anche di una serie di elementi normativi".