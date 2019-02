Trieste for Science, la scienza in città si presenta

(ANSA) - TRIESTE, 12 FEB - "Trieste for Science" è la pubblicazione in italiano e in inglese (e sintesi in tedesco) presentata oggi è il cui scopo è far conoscere in Italia e all'estero l'innovazione e il sistema di ricerca a Trieste. La pubblicazione, che si avvale dei contributi dei vertici di tante istituzioni,rimarca la presenza dei centri di ricerca e di alta formazione, delle start up e le imprese innovative, i luoghi della divulgazione ma anche i percorsi turistici della città.

Composta da 240 pagine e oltre 200 foto, "Trieste for Science" è realizzata da Ape comunicazione. "La Regione lavora a un sistema e a un territorio coeso", sono i principi secondo i quali il Fvg sta organizzando il comparto, come ha sintetizzato l'assessora Fvg alla Formazione e alla Ricerca, Alessia Rosolen, sottolineando il "ruolo strategico che ha sempre avuto" a Trieste. "Quest'anno in bilancio, escluse scuola e istruzione, sono a disposizione 50 milioni. Occorre, però, fare diplomazia della scienza". (ANSA).



