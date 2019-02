Stato-Regione: Fedriga, risparmi per 834mln per Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 12 FEB - "Se chiuderemo questo accordo, pagheremo, rispetto ai primi tre anni di giunta Pd-Serracchiani, 834 milioni di euro in meno allo Stato" tra il 2019-21, "che vuol dire più risorse da trattenere per i nostri cittadini.

Questa è una vera battaglia di autonomia". Lo ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, intervenuto oggi in Consiglio regionale per presentare l'accordo finanziario Stato-Regione Fvg e chiedere il mandato all'Assemblea per chiudere la trattativa. Il risparmio nel triennio, secondo Fedriga, è pari al "30%" rispetto "a quanto il Pd aveva dato dal Fvg allo Stato Centrale".

Se l'accordo finanziario tra Stato e Regione Fvg non andrà in porto entro il 28 febbraio - ha poi precisato Fedriga - "siamo pronti a presentare il ricorso" sulla Finanziaria alla Corte Costituzionale. "Io sono per tutelare la nostra regione indipendentemente da quale governo ci sia", ha concluso. (ANSA).



