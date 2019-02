Esof2020:Trieste, incontro su prospettive Oms Salute mentale

(ANSA) - TRIESTE, 12 FEB - "Le prospettive dell'OMS per il futuro della Salute Mentale Globale", è questo il titolo della conferenza che si terrà il 14 febbraio prossimo alla Stazione Marittima di Trieste, della dottoressa Dévora Kestel, direttore del dipartimento di Salute Mentale e Abuso di Sostanze dell'Organizzazione mondiale della Salute (Oms). L'evento, a carattere formativo, è organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell'ASUITs, Centro Collaboratore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Ricerca e la Formazione ed è aperto al pubblico. Psicologa argentina, specializzatasi in Sanità Pubblica a Londra, si legge in una nota, Kestel vanta una vasta esperienza internazionale, maturata anche in un decennio di lavoro in Italia e in particolare in Fvg. L'incontro che propone riflessioni e indicazioni in materia di politiche sulla salute mentale per la maggioranza della popolazione mondiale, rientra nell'ambito delle iniziative proESOF. (ANSA).