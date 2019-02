Musica: Snarky Puppy in tour in Italia con Immigrance

(ANSA) - TRIESTE, 11 FEB - Arriverà in Italia a luglio la band americana Snarky Puppy. Cinque le tappe in calendario, da nord a sud, per presentare il nuovo album Immigrance: si parte da Grado (Gorizia) l'11 luglio, in occasione dell'Udin&Jazz. Il tour proseguirà all'Anfiteatro romano di Avella (Avellino) per il Pomigliano Jazz il 12 luglio; all'Arena Derthona di Tortona (Alessandria) il 14; al Dromos Festival di Fordongianus (Oristano) il 18; a Perugia per Umbria Jazz il 19. La diversità e l'appartenenza a luoghi e culture differenti sono le parole chiave a cui si ispira Immigrance, in uscita il 15 marzo per GroundUP Music. "L'idea è che tutto è fluido, che tutto è sempre in movimento e che siamo tutti in uno stato costante di immigrazione", spiega il produttore, bassista e fondatore del gruppo, Michael League.

Gli Snarky Puppy si muovono tra jazz, funk e R&b, musica scritta e improvvisazione. La band, con circa 25 membri in rotazione, ha guadagnato il suo primo Grammy Award nel 2014 per la Best R&B Performance.