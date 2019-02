Ambiente: siglato accordo Enel X-Trieste Airport

(ANSA) - TRIESTE, 11 FEB - A partire da marzo i parcheggi del polo intermodale dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia saranno attivi 16 punti di ricarica per auto elettriche, che saranno installati a cura di Enel X, società del Gruppo Enel, grazie ad un accordo di partnership sottoscritto nei giorni scorsi con i vertici di Trieste Airport. L'isola di ricarica, dotata di 8 colonnine, in grado di rifornire contemporaneamente 16 veicoli elettrici, di cui 14 auto, sarà collocata al Park 8.

Per la sosta breve, informa una nota, Enel X e Trieste Airport hanno invece previsto l'installazione di una colonnina di tipo Fast, in grado di ricaricare due e-car insieme in circa 30 minuti. Soddisfazione per l'intesa siglata da Enel X e Trieste Airport è stata espressa dall'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, che ha rimarcato come il Fvg sia impegnato a diventare una regione modello in tema di sostegno alla mobilità elettrica. (ANSA).



