Salute: via a settimana cardiologica Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 10 FEB - Anche per il 2019 la SC Cardiologia di Cattinara è impegnata per la settimana "per il Tuo cuore", l'iniziativa promossa dal 2009 dalla Fondazione per il Tuo cuore-HCF Onlus dell'ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), cominciata ieri e che si concluderà domenica 17 febbraio 2019, allo scopo di promuovere modifiche degli stili di vita a difesa di un cuore sano. Il programma delle iniziative, coordinate da Serena Rakar e Laura Massa, prevede incontri divulgativi e di educazione sanitaria a partire dal 12 febbraio su infarto miocardico, scompenso cardiaco, aritmie, educazione di comunità, rianimazione cardiopolmonare. I medici e gli infermieri della Cardiologia condurranno attraverso un viaggio in cui verranno spiegati i più corretti stili di vita per prevenire le malattie cardiovascolari e per riappropriarsi della propria vita dopo una malattia cardiaca.

Gli incontri, aperti a tutti, si terranno al Polo Cardiologico dell'Ospedale di Cattinara, in aula Foreman-Casali (ANSA).