Sicurezza: Roberti, investiamo 33 mln, legge da riscrivere

(ANSA) - UDINE, 08 FEB - "La legge regionale 9 del 2009 sulla sicurezza era una buona legge che è stata completamente svuotata negli ultimi cinque anni di giunta Serracchiani, dunque intendiamo riscriverla al più presto perché oggi non vale praticamente nulla, ma di certo ogni buona riforma si fa con i soldi e questi li abbiamo già messi in campo". Lo ha dichiarato oggi a Udine l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, presentando il programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza, che stanzia oltre 33 milioni di euro nell'arco del triennio a partire dall'anno in corso. "Ci saranno tempi più lunghi per la legge di riforma della sicurezza - ha precisato Roberti - ma entro l'anno sicuramente arriverà anche questa". L'assessore ha spiegato che l'amministrazione regionale ha deciso di investire "in modo pesante" nella sicurezza. "Lo abbiamo già dimostrato in legge di stabilità - ha aggiunto - ma oggi diamo forma e sostanza all'impegno assunto con fondi già a disposizione". (ANSA).