Porti: Trieste investe su 22 progetti Ue, budget da 130 mln

(ANSA) - TRIESTE, 7 FEB - Sono 22 in totale i progetti europei portati avanti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, con un budget complessivo di 130 milioni di euro e un finanziamento europeo di più di 32 milioni.

Diversi, informa una nota, i settori di azione. Tra i più importanti quelli infrastrutturali, con finanziamenti per la Piattaforma Logistica, i cui lavori si concluderanno entro l'anno, e lo scalo ferroviario di Campo Marzio. Non mancano poi progetti su tematiche ambientali: un innovativo sistema legato al procurement pre-commerciale per la bonifica di aree inquinate, la progettazione dell'elettrificazione delle banchine e lo sviluppo e adozione delle nuove tecnologie per ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti. In cantiere anche progetti legati al settore culturale e alla valorizzazione del patrimonio storico dello scalo. "È sulle risorse umane che si giocano lo sviluppo e la competitività del porto", ha commentato il presidente dell'Autorità di Sistema, Zeno D'Agostino. (ANSA).