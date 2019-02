Lavoro:Rosolen, in Fvg economia sostenuta da crescita export

(ANSA) - TRIESTE, 7 FEB - "L'economia del Friuli Venezia Giulia non è in recessione ma, al contrario, sta registrando una crescita a livello di competitività, evidenziata dal +10,8% nelle esportazioni tra il secondo e il terzo trimestre del 2018, e da una ritrovata centralità del Porto sui mercati nazionali e internazionali". Lo sottolinea in una nota l'assessore Alessia Rosolen, commentando lo stato di salute del mercato del lavoro della regione. "Il terzo trimestre del 2018 - ricorda Rosolen - ha segnato cifre senza precedenti per la nostra regione (523mila occupati e un tasso di occupazione superiore al 67%, un record assoluto)". "Complessivamente - spiega - il rapporto tra assunzioni e cessazioni fa segnare un saldo positivo di 3.480 unità". Negli ultimi due mesi dell'anno, poi, è diminuito il lavoro a termine rispetto al 2017, sia nella componente a tempo determinato (-1.920 unità, -8,7%) sia in somministrazione (-2.909; -31,9%), mentre sono cresciute le assunzioni a tempo indeterminato (+841; +37,9%). (ANSA).



Data ultima modifica 08 febbraio 2019 ore 10:07