Foibe: Trieste, presentate iniziative Giorno del Ricordo

(ANSA) - TRIESTE, 7 FEB - "Basovizza capitale morale di tutto un popolo", per non dimenticare la tragedia vissuta da migliaia di italiani. Decine di appuntamenti per ricordare e una cerimonia solenne, quella che si terrà il 10 febbraio prossimo alle 10.30 al Sacrario di Basovizza, alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. A presentare a Trieste il calendario delle iniziative per il Giorno del Ricordo, l'assessore comunale all'educazione, Angela Brandi. "La foiba di Basovizza - ha detto - è diventata luogo simbolo come d'altronde la città di Trieste, città martire delle vicende del confine orientale". Ma, a distanza di 15 anni dall'istituzione di questa legge il ricordo privato di pochi esuli è diventato patrimonio nazionale".

Eppure, "negli ultimi giorni abbiamo sentito polemiche da parte di sedicenti storici che hanno espresso tesi negazioniste. E' giusto "continuare a ricordare e trasmettere ai giovani il senso di quello che è stata la tragedia". (ANSA).