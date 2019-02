Barcolana 50: studio, ricadute evento valgono 71,5 mln

(ANSA) - TRIESTE, 6 FEB - L'edizione 50 della Barcolana, la regata più affollata del mondo, ha generato ricchezza per 71,5 milioni di euro a vantaggio di Trieste e del Fvg. E' quanto rivela uno studio del prof. Guido Guerzoni dell'Università Bocconi, commissionato dalla Società Velica di Barcola e Grignano, promotrice della manifestazione che nel 2018 ha visto 2.689 partecipanti. Oltre a quantificare il valore degli impatti economici, occupazionali, fiscale e comunicazionale dell'evento, la ricerca, presentata oggi a Trieste, quantifica anche il ritorno di immagine generato dalla competizione: in tutto 26,5 milioni.

"Il saldo economico complessivo - si legge nello studio - è superiore ai 95 milioni per un evento che ha coinvolto circa 234mila persone, per circa 300 mila presenze". "Sapere che una piccola società velica nata 50 anni fa dal cuore e dalla passione di velisti genera oggi così tanta ricchezza per la città - ha detto il presidente di Barcolana, Mitja Gialuz - è un onore e una responsabilità". (ANSA).