Trasporti: accordo Ue-Qatar per nuovi spazi aerei

(ANSA) - TRIESTE, 5 FEB - "Nuove opportunità di business, nuovi collegamenti con l'Estremo Oriente e rispetto delle regole europee sulla concorrenza da parte dei Paesi del Golfo". E' il contenuto dell'accordo, come sintetizzato dall'eurodeputata del Pd Isabella De Monte, sull'aviazione con Qatar e Paesi del Golfo, nell'ambito di un'intesa tra Ue e Qatar siglata oggi a Doha. De Monte ha partecipato alla firma come relatrice per l'europarlamento. Per De Monte "con questo accordo si apre lo spazio aereo tra Europa e Qatar: è la seconda volta che l'Ue sigla tale tipo di intesa con Paesi terzi, dopo quella con la Turchia. I benefici per gli europei, in particolare gli italiani, saranno numerosi, dall'aumento dei collegamenti tra Europa e Paesi del Golfo e Sud-est asiatico. Qatar è già partner strategico dell'Italia con corposi investimenti nel settore dell'aviazione". De Monte ha "ringraziato la commissaria ai Trasporti Bulc e il team negoziale della Commissione europea per il lavoro di questi anni".