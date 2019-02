Industria 4.0: Beantech lancia Advanced manufacturing valley

(ANSA) - TRIESTE, 5 FEB - "Diamoci un obiettivo comune, che unisca le aziende del Nordest che si occupano di tecnologia e connotiamo il nostro territorio come 'Advanced manufacturing valley". E' l'appello di uno dei fondatori di Beantech, azienda all'avanguardia in soluzioni informatiche in ambito Iot e industry 4.0, Fabiano Benedetti, che della stessa realtà è anche amministratore delegato. Benedetti, la cui società ha per mercato aziende di servizi e manifatturiere di cui ottimizza i processi produttivi con nuovi sistemi digitali, è convinto che "insieme si possa fare molto", rivolgendosi, "a chi fa innovazione e a coloro che non si sentono magari ancora pronti ad accettare i nuovi paradigmi dell'industry 4.0". Per Benedetti "nessuno, dalla piccola alla grande impresa, può fare a meno delle nuove tecnologie, per una questione di competitività dell'impresa stessa. Il rischio è di rimanere fuori dal mercato.

Di non essere più in grado di competere".