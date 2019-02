Sertubi: Rsu, rischio chiusura, politica si appelli a Ue

(ANSA) - TRIESTE, 4 FEB - "L'unico stabilimento in Italia che produce tubi per l'acqua potabile e fognaria rischia di chiudere". La politica regionale e nazionale "faccia squadra e si rivolga alla Commissione europea" per scongiurarlo e "il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, venga in visita allo stabilimento": "il programma di Governo prevede proprio investimenti sul servizio idrico integrato di natura pubblica". E' l'allarme che i rappresentanti dei lavoratori della Sertubi di Trieste hanno lanciato oggi durante un incontro. Una richiesta di "aiuto" che si rinnova, a fronte della "deadline" posta dall'azienda, l'indiana Jindal Saw: "Se entro giugno - hanno riferito - la politica regionale e nazionale non riuscirà a portare avanti la battaglia a livello europeo sulla creazione di una sottocategoria di codici doganali per la produzione di ghisa, così come è stato fatto per gli acciai, consentendo di fregiare le produzioni Sertubi del Made in Italy, l'azienda valuterà se continuare le lavorazioni in loco".