Mafia: prefetto Trieste,alta attenzione contro infiltrazioni

(ANSA) - TRIESTE, 4 FEB - "Continueremo a mantenere alta l'attenzione contro i rischi di infiltrazioni mafiose" sul territorio. "So che Trieste ha anticorpi importanti, fanno parte della tradizione e cultura di questa terra. Sicuramente diversamente da quanto mi è capitato nelle mia esperienza lavorativa, potremmo contare anche sulla collaborazione dei cittadini per prevenire e anticipare i rischi che pur esistono".

Lo ha affermato il neo prefetto di Trieste, Valerio Valenti, durante un incontro con la stampa nel giorno del suo insediamento. In particolare, per quanto riguarda il rilancio dell'area del Porto Vecchio, "è scontato immaginare che laddove ci sono interessi economici rilevanti, ci possano essere appetiti da parte delle organizzazioni criminali. Quindi - ha aggiunto - bisognerà predisporre d'intesa con le amministrazioni appaltanti, in questo caso soprattutto il Comune di Trieste, misure di prevenzione adeguate, protocolli di intesa e comunque di informazione e di intelligence".