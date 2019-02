Porti:Rixi, competizione porti per conquistare nuovi mercati

(ANSA) - TRIESTE, 1 FEB - L'obiettivo "è creare un progetto Paese che veda i nostri scali portuali non in competizione fra loro ma in competizione per acquisire nuove quote di mercato per il nostro commercio internazionale". Questo vorrebbe "dire tornare a essere leader nel Mediterraneo ma anche diventare uno dei due pilastri della catena logistica europea". E' quanto afferma il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, in visita ieri e oggi in Fvg per un tour al sistema portuale, logistico e cantieristico che lo ha portato a Monfalcone e oggi alla piattaforma logistica del porto di Trieste e nella zona franca. "Con l'aumento del traffico del sud-est asiatico, ma non solo", ha detto in conferenza stampa, "le sfide per il nostro sistema aumenteranno". "Il sistema portuale è importantissimo e le pressioni più forti che avremo sugli investimenti saranno su queste due aree (Genova e il sistema adriatico, ndr) che possono consentire alla nostra portualità di recuperare quote di mercato importanti". (ANSA).