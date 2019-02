Maltempo: Cnsas Fvg, massima prudenza in zone montane

(ANSA) - TRIESTE, 1 FEB - Il Soccorso Alpino e Speleologico fa fronte comune con la Protezione Civile nel comunicare prudenza in relazione al prossimo evento di maltempo che interesserà il Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento alle zone impervie alpine e prealpine. Forti piogge e forti nevicate sono infatti previste nelle prossime 24/48 ore.

La nuova neve andrà a depositarsi su strati a debole coesione con il pericolo di valanghe spontanee che potrebbero interessare anche la viabilità. In un tale scenario sono assolutamente sconsigliate le escursioni. Il Soccorso Alpino e Speleologico Fvg, si ricorda in una nota, ha istituito per la stagione invernale e fino a quando perdureranno condizioni di potenziale pericolo legato alla possibilità di caduta di valanghe, un servizio permanente di guardia attiva proprio in collaborazione con la Protezione Civile all'elibase di Tolmezzo (Udine).

