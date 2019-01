Petrolio: Siot, verso 1,5 mld tonnellate scaricate a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 31 GEN - Nel 2018 l'oleodotto gestito dal gruppo Tal-Siot ha scaricato nel porto di Trieste 41,7 milioni di tonnellate di greggio giunte nello scalo del capoluogo giuliano con 465 navi. Per il 2019 la Società italiana per l'Oleodotto transalpino "punta a raggiungere un risultato unico per l'Europa: un miliardo e mezzo di tonnellate di greggio dall'entrata in funzione dell'infrastruttura" (1967 ndr), mentre "tra agosto e ottobre toccherà gli ormeggi la ventimillesima petroliera". Previsti anche per l'anno in corso circa 50 milioni di investimenti. Sono questi alcuni dei dati presentati in un incontro con la stampa in corso a Trieste dal general manager del Gruppo Tal e presidente della Siot, Alessio Lilli. I numeri dello scorso anno, ha commentato, sono sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente, quando avevamo scaricato 42,4 milioni di tonnellate. Anche nel 2018, ha sottolineato, "si sono verificati zero incidenti". (ANSA).