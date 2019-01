Moda: con mostre e corsi, nasce accademia creatività Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 30 GEN - Uno spazio espositivo di arte contemporanea "unico al mondo" e di formazione per talenti del fashion design di tutte le età: è la Its Arcademy, una fusione tra "Archivio, Arca e Accademia" promossa dall'International Talent Support, la cui apertura è prevista a Trieste nel 2020. Nell'Its Arcademy, presentata oggi, saranno esposti in rotazione 17 mila portfolio, oltre 220 abiti, 200 tra accessori e gioielli, 700 fotografie e 100 mila immagini digitali tutti firmati dai finalisti delle precedenti edizioni del concorso Its. Spazio anche alla formazione, ha spiegato la fondatrice e direttrice di Its, Barbara Franchin, "per tutte le età, dai 5 ai 100 anni". In questo modo Its 2019, piattaforma creativa per giovani talenti nel campo del fashion desing, "trova casa".

L'Its Arcademy sarà ospitata negli spazi della Fondazione CRTrieste.

L'evento finale del concorso Its 2019, che lancerà l'Its Arcademy, si svolgerà a Trieste il 12 luglio con sfilata e mostra.



