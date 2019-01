Migranti: Sea Watch. Salesiani, ospiteremo 5 minori in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 30 GEN - I salesiani sono pronti ad accogliere nelle strutture del Nordest e in particolare a Udine e Gorizia cinque dei tredici minorenni presenti a bordo della Sea Watch, in caso di sbarco: la disponibilità è stata annunciata dalla rete dei "Salesiani per il sociale - Federazione Scs/Cnos" che ha voluto così rispondere all'appello di Papa Francesco. Lo riporta la stampa locale. "Abbiamo tre case di accoglienza nel Nordest - spiega al Messaggero Veneto il direttore dell'Istituto salesiano Bearzi di Udine, don Filippo Gorghetto - le due in Fvg e quella di Albarè in provincia di Verona. Credo che a Udine potremmo ospitare 3 ragazzi, ma non ci sarebbe problema a trovare uno-due letti in più. In ogni caso è disponibile anche la struttura dell'ex San Luigi a Gorizia. I migranti non devono essere un peso, se vengono qua gli diamo la dignità umana che meritano. Mi auguro che mettano piede sulla terra, prima o poi". Nel centro di "Gorizia i minori non accompagnati sono una trentina", dice ancora Gorghetto al Gazzettino.