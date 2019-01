Finti vini Dop e Igp, 50 perquisizioni in sei regioni

(ANSA) - PORDENONE, 30 GEN - Una cinquantina di perquisizioni in sei diverse regioni sono in corso da stamani da parte dei Carabinieri del Nas di Udine e dell'Ispettorato Repressione Fondi Nord-Est di Udine e Conegliano in una operazione di contrasto alle frodi e gli illeciti ai danni dei consumatori.

Nel mirino della Procura della Repubblica di Pordenone ci sono cantine, distillerie, imprese agricole, abitazioni e ditte di trasporto, anche a scopo di tutela e qualità delle indicazioni geografiche tipiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, specie nel settore vitivinicolo. Gli accertamenti, informa la locale Procura, sono volti ad acquisire elementi di prova relativi a comportamenti fraudolenti messi in atto da un'importante Cantina della provincia di Pordenone, circa la produzione e l'immissione in commercio di enormi quantità di vini qualificati con più DOP ed IGP in violazione delle norme dei disciplinari. (ANSA).