Migranti:Sea Watch.Medici Fvg,sbarchino.Polemica con Regione

(ANSA) - TRIESTE, 29 GEN - E' polemica in Fvg dopo che "oltre 500 medici" hanno firmato un appello per chiedere "l'immediato sbarco dei migranti dalla Sea Watch". Alla richiesta del personale sanitario è seguita una lettera del presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, in cui si sottolinea che il governo italiano "non ha fatto mancare il proprio supporto per garantire l'assistenza sanitaria e umanitaria per gestire ogni criticità" e ammonisce "chi utilizza la propria professione per alimentare scontri di carattere ideologico, collegando battaglie di parte al nome di istituzioni che dovrebbero rimanere distanti dai terreni di scontro politico".

Non si è fatta attendere la risposta di Pierpaolo Brovedani, neonatologo del Burlo Garofolo di Trieste, e primo firmatario dell'appello: sulla nave Sea Watch "è in corso una emergenza sanitaria". "Come medici abbiamo il dovere di intervenire e dare l'allarme". In merito poi al fatto che "i medici possano o meno parlare è un goffo espediente per zittire la libertà di parola".