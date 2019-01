Fisco: bancarotta fraudolenta, indagate 4 persone a Grado

(ANSA) - GRADO (GORIZIA), 29 JAN - Due ex amministratori di altrettante società del settore turistico, con sede a Grado (Pordenone), sono indagati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e societaria e per false comunicazioni sociali.

Altre due persone, legate da rapporto di parentela con gli amministratori, sono indagate in concorso. L'inchiesta, scattata nel 2015, è coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia. Le indagini della Guardia di Finanza isontina hanno permesso di accertare numerose violazioni amministrative e penali a carico delle due imprese e di altre due società. In particolare, uno degli indagati aveva costituito e utilizzato società e gruppi societari nei paradisi fiscali di Panama, Antigua, Liechtenstein e Isole Vergini Britanniche, per occultare rilevanti patrimoni sottratti alla tassazione nello Stato. Le attività svolte hanno permesso di accertare numerose violazioni all'Iva e alle imposte dirette e l'omesso versamento all'erario di 2,3 milioni di euro. (ANSA).