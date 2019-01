Economia: A.Illy, Italia è in fase incertezza più totale

(ANSA) - TRIESTE, 28 GEN - "L'Italia è nell'incertezza più totale in questo momento. L'incertezza è il problema principale, nel frattempo sia gli investimenti stranieri in Italia che gli investimenti delle imprese italiane sono fermi e questo spiega in parte perché siamo entrati probabilmente in recessione". Lo ha detto il presidente di illycaffè, Andrea Illy, durante un Forum all'ANSA. "So che molte industrie - ha aggiunto - più legate al BtoB, hanno perso molti ordini a fine d'anno. Questo clima di incertezza non può perdurare in eterno perché se no rischiamo.

Vediamo nei prossimi mesi, o meglio settimane, cosa accadrà".

