Giorno Memoria: cerimonia Risiera San Sabba in tono minore

(ANSA) - TRIESTE, 27 FEB - Cerimonia di commemorazione in tono minore questa mattina, in occasione del Giorno della Memoria, alla Risiera di San Sabba, ex fabbrica dove i nazisti allestirono l'unico lager in territorio italiano.

Davanti a una folla di circa 300 persone, nella quale c'erano superstiti dei campi nazisti e delle forze armate che presero parte al conflitto, partigiani e rappresentanti delle associazioni combattentistiche, con bandiere e medaglie, si sono alternati al microfono rappresentanti politici e autorità religiose. Assenti il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga (sostituito dal vicegovernatore Riccardo Riccardi), il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il vescovo di Trieste, mons.Giampaolo Crepaldi. Presente invece, in rappresentanza del Governo, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Famiglia e Disabilità, Vincenzo Zoccano, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, i parlamentari Pd Debora Serracchiani e Tatjana Roic, il vicepresidente del Consiglio Fvg Francesco Russo e l'europarlamentare Isabella De Monte.



Data ultima modifica 27 gennaio 2019 ore 19:05